بينهم مالك البناية وشريكه.. القضاء: اصدرنا اوامر قبض كثيرة بشأن حادثة حريق الكوت

وقال في بيان ورد لـ ، انه "تنفيذا لتوجيهات ، اتخذت محكمة استئناف ، إجراءات قانونية بخصوص حادث حريق مدينة في بناية الهايبر ماركت بتاريخ 16 تموز، مبينة ان "رئاسة محكمة استئناف واسط شكلت فور ورود التقرير الأمني هيئة تحقيق قضائية ضمت كلا من قاضي أول الكوت وقاضي مكافحة إجرام الكوت وقاضي مكتب التحقيق القضائي/ قاطع البلدة والمدعي العام".وتابع ان "رئيس محكمة استئناف واسط والهيئة التحقيقية انتقلوا إلى موقع الحادث، لتباشر الهيئة مهامها في التحقيق وإصدار أوامر قبض وتفتيش بحق مجموعة من المسؤولين والمقصرين عن الحادث"، موضحة ان "الهيئة اصدرت أوامر قبض بحق صاحب البناية وشريكه وفق أحكام المادة 411 / 3 من قانون العقوبات والمتهم رئيس شعبة تنظيم المدن في بلدية الكوت، ومسؤول شعبة التجاوزات في بلدية الكوت، ومعاون ، ومساح في مديرية بلدية الكوت قاطع العقارات، ومسؤولي قسم التجاوزات في قسم الكفاءات، ومسؤول شعبة الوقاية والسلامة في ومدير الدفاع المدني في واسط، وضباط ، ومدير بلدية الكوت الأسبق، وفقا لأحكام المادة 343 / 3 من قانون العقوبات، وتم تنفيذ جميع أوامر القبض باستثناء مالك البناية وشريكه، وتم توقيفهم".وذكرت انه "الهيئة التحقيقية دونت إفادات الشهود من العمال العاملين في البناية ومن ضمنهم خمسة عمال يحملون الجنسية السورية كما تم تدوين إفادة شهود العيان في محل الحادث، وأصدرت قرارا بتدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي من ذوي الضحايا، فضلا عن تدوين أقوال المصابين".