حريق كبير داخل بساتين في ذي قار

أفاد مصدر أمني، الاثنين، باندلاع حريق كبير في بساتين بمحافظة ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "حريقا كبيرا اندلع في بساتين بمنطقة عظم في ناحية فيما تقترب النيران من منازل المنطقة". وأضاف المصدر أن "فرق الدفاع المدني تعالج النيران وتحاول إخماد الحريق".