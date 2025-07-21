النجف تغلق 250 مشروعاً مخالفاً

وقال مسؤول إعلام الشرطة العقيد مفيد الطاهر إن الحملة شملت تفتيش المباني التجارية ومراكز التسوق، للتأكد من مطابقة معدات الإطفاء للمعايير المعتمدة.وأضاف أن الفرق المختصة فحصت منظومات الإطفاء اليدوية والآلية، ومخارج الطوارئ، وخطط الإخلاء والتنبيه المبكر، مؤكداً أن المشاريع التي لم تلتزم بشروط السلامة تم إغلاقها لضمان حماية الأرواح والممتلكات.