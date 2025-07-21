التربية تقرر السماح للراسبين من طلبة السادس الاعدادي بأداء الدور الثاني

وقال المتحدث باسم الوزارة، ، للوكالة الرسمية وتابعته ، انه: "يحق لطلبة السادس الإعدادي الراسبين بجميع المواد، أداء امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024 ـ 2025".وتابع: أن "هذا القرار يشمل طلبة السادس بفرعيه العلمي والأدبي".