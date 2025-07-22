لجنة نيابية تحمل العيداني "مسؤولية تدهور الوضع البيئي" في البصرة

وقال رئيس اللجنة في بيان ورد لـ ، إن محافظ يتحمل "مسؤولية تدهور الوضع البيئي في المحافظة، مستندًا إلى أحكام المادة (108) من الدستور العراقي وقانون رقم (27) لسنة 2009 الخاص بحماية وتحسين البيئة، والذي ينص على أن المحافظ يترأس وتحسين البيئة في المحافظة".ودعا الخزعلي، إلى "ضرورة اتخاذ سلسلة من الإجراءات العاجلة لمعالجة التدهور البيئي، أبرزها تفعيل الدور الإداري والقانوني للجان المعنية بمعالجة التجاوزات والمخالفات البيئية، والتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية لضمان تطبيق القوانين النافذة".وشدد على "أهمية اتخاذ خطوات فورية لإيقاف مصادر التلوث ومعالجة مخلفات الصرف الصحي والملوثات الصناعية، مطالبًا بتقديم تقرير مفصل عن الإجراءات المتخذة لمعالجة الوضع البيئي في البصرة".وأشار إلى الحرص "على تحسين الواقع البيئي وحماية صحة المواطنين"، محذرًا من "استمرار التدهور البيئي وآثاره الخطيرة على المحافظة وأبنائها".