الوقف السني يحدد غرة شهر صفر

حدد ، يوم السبت المقبل غرة شهر صفر.

وقال الوقف السني، في بيان، "نظراً لعدم ثبوت دخول شهر صفر بالوجه الشرعي فإن لجنة تحديد أوائل الأشهر الهجرية في تعلن أن يوم غد الجمعة هو اليوم المكمل لعدة شهر محرم للعام الحالي 1447 هجري".

وأضاف أن "يوم السبت المقبل هو غرة شهر صفر".