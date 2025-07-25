بالصور.. موظفو ومتقاعدو الإقليم خلال تسلمهم الرواتب

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، أنه "تم إيداع رواتب شهر أيار في حساب لإقليم بمبلغ (974,813,000,000) تسعمئة وأربعة وسبعين ملياراً وثمانمئة وثلاثة عشر مليون دينار، مستحقة لرواتب موظفي ومستخدمي لشهر أيار".وأضافت، أنه "سيبدأ توزيع الرواتب اليوم الجمعة (25 تموز 2025)".