موجة غضب واسعة بسبب تطاول محام كويتي على العراقيات

- محلي

نشر المحامي والناشط السند تغريدة انتقد فيها الناشطة العراقية زينة الصعب، التي دافعت عن السيادة العراقية بشأن .

وتهجم السند على شرف العراقيات بعدما نشرت الصعب صورة تبين فيها ان عراقيا.

وجاء الرد من السند كالتالي:

"البربوق زينة للحين 10 دنانير ولا ارتفع السعر"!! بحسب التدوينة.

وأثار هذا الرد غضبًا شديدًا في ، حيث اعتُبر مهينًا ويطعن في كرامة النساء العراقيات ويشير إلى تحقيرهم في سياق ساخر وبذيء.

ردود الفعل والمطالب

وانتقد ناشطون عراقيون التغريدة واصفين إياها بأنها "تحريض على الفتنة" و"إساءة لنساء العراق"، موجهين انتقادات حادة للسند منها " المواطن السند يتطاول على شرف امرأة عراقية، وهذا ما لا نقبله نحن كعراقيين".

كما طالب آخرون الحكومة بالتدخل، مشيرين إلى أن "السند شخصية قانونية معروفة ويُعرف بصفته مديرًا تنفيذيًا لمجموعة قانونية وعضوًا سابقًا في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان".

كما دُعي إلى تقديم اعتذار رسمي وسحب التغريدة فورًا، فيما طالب البعض بتقديم احتجاج دبلوماسي رسمي لدى .

حملة التضامن العراقية

وتصدّر وسمان شعبيان في العراق: #خور_عبدالله_عراقي و#خورنا_مو_للبيع، اللذان عبّرا عن رفض العبث بالهوية الوطنية والتعبير عن غضب واسع من التغريدة.

وشهد وسم "خور_عبدالله_عراقي" حضورًا على ترند العراق لساعات طويلة، وشكّل منصة للدفاع عن السيادة العراقية ورفض الخطاب المستفز.

السياق السياسي والدبلوماسي

ووقع هذا الحادث في وقت حساس، إذ يقترب موعد جلسة لمناقشة الاتفاقيات البحرية مع الكويت، خاصة الملف الجيوسياسي والاقتصادي الهام لخور عبد الله.

ويُتوقع تصاعد التفاعل الشعبي والسياسي خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل تزايد الحساسية على الملف البحري بين البلدين.