"عدت من العراق مصروعاً".. ماذا قال زياد الرحباني عن الموسيقى العراقية؟

وجرى تداول مقطعاً من لقاء صحفي قديم للرحباني، يقول فيه: "زرت مرة واحدة وذهبت إلى الأشرف وبابل وشاهدت فيلماً عن البلد، العراق دولة عظيمة وعدت منها مصروعاً"، مبدياً إعجابه بالطبيعة في العراق.من جانبه، ذكر الصحفي العراقي كرم نعمة في تدوينة على منصة (إكس): "المرة الوحيدة التي التقيت فيها سألته عن صلته التي تكاد تكون منقطعة بالموسيقى العراقية على عكس كبار الفنانين اللبنانين. قال: وظفت جملاً موسيقية من الملا عثمان الموصلي لكنني لم أقترب كثيراً منها في أعمالي لأنها تخيفني لفرط وجعها".