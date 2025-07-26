البصرة وذي قار تعطلان الدوام الرسمي غداً

قررت محافظتا وذي قار، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاحد.

وقال في بيان، "محافظ يعلن يوم غد الاحد رسمية بسبب ارتفاع درجات الحرارة".

الى ذلك، أعلن ، عن "تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية ليوم غدٍ الاحد وذلك بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، حفاظاً على صحة وسلامة الموظفين والمواطنين".

يشار الى أن محافظات عدة قررت تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.