ذي قار تعطل الدوام الرسمي يوم غد

أعلن ، الأحد، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد لاستمرار ارتفاع الحرارة.

وقال المجلس في بيان، "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غد الاثنين، وذلك نظراً استمرار ارتفاع درجات الحرارة".