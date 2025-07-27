ميسان تقرر تعطيل الدوام الرسمي غداً

قررت ، الاحد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد.

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وقالت المحافظة في بيان، "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين الموافق 28 تموز 2025، في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة".

وعزت ذلك "نظراً للارتفاع الشديد في درجات الحرارة وتجاوزها المستويات الطبيعية".