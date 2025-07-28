شيوخ ووجهاء النجف يكرمون المسعودي بفوز هيئة الحج بجائزة لبيتم الكبرى

وقال مراسل ، ان "شيوخ ووجهاء وقبيلة شمر اقاموا اليوم حفل تكريم كبير لرئيس هيئة العليا للحج والعمرة الشيخ بمناسبة حصول حجاج على لبيتم الكبرى وللمرة الثالثة على التوالي".وأضاف ان "حفل التكريم تم بحضور أعضاء ".