بنسبة نجاح 100%.. العدل تعلن نتائج طلبة سجن الكرخ المركزي

وقالت وزارة العدل في بيان ورد لـ ، إن "هذا الإنجاز يأتي في إطار اهتمام الوزارة بتوفير فرص للنزلاء، انسجامًا مع مبادئ حقوق الإنسان وضمن برامج التأهيل والإصلاح التي تتبناها، إذ تمكّن النزلاء من متابعة دراستهم الجامعية في بيئة تعليمية تتيح لهم تطوير مهاراتهم العلمية، بما يسهم في إعادة اندماجهم بالمجتمع بعد الإفراج".وأكدت الوزارة أن "هذه النتيجة تعكس التزام النزلاء بتحقيق طموحاتهم التعليمية رغم ظروف السجن، وجهود الكوادر المشرفة من لإصلاح الأحداث ودائرة الإصلاح العراقية بالتنسيق مع ".