من منفذ الشيب.. وزير الداخلية يوجه بتسهيل حركة زائري الأربعين

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "الشمري والوفد المرافق له، يواصل تفقد المنافذ الحدودية، إذ اطلع على الإجراءات المتخذة في منفذ الشيب وعقد اجتماعاً مع القائمين على هذا المنفذ".وأكد الوزير على جملة "من التوصيات المهمة في مقدمتها تقديم أفضل الخدمات للزائرين وتسهيل حركتهم"، مشدداً على "مراعاة الظروف الجوية وارتفاع درجات الحرارة وعدم تأخير مرور زائري الأربعين وتكثيف الجهود في هذا المنفذ خاصة من قبل ملاكات والإقامة".وبين الوزير، "أهمية تسهيل جميع الإجراءات الإدارية والخدمية للقادمين لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام لحين وصولهم إلى ".