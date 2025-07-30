قرار من شرطة ذي قار بشان الدراجات النارية: لا تسلكوا هذه الطرق

وقالت انه " تقرر منع حركة الدراجات النارية على الطرق التي يسلكها الزائرون ابتداءً من الساعة الثالثة الأربعاء بعد يوم الأربعاء الموافق 30 يوليو 2025 والى شعاراً آخر ".وأضاف ان "ذلك جاء من اجل التمتع بروح الزائرين السائرين على الاقدام باتجاه عبر اراضي لإداء زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام ومن أجل امورية ولعدم ارباك حركة الزائرين والدوائر الصحية والخدماتية .وتوعدت "المخالفين باجراءات رادعة".