المالية توضح بشأن تثبيت العقود ضمن موازنة 2026



ـ محلي



ردت ، اليوم الخميس، على طلب مدير بتثبيت العقود في المؤسسات الحكومية ضمن موازنة 2026.





واظهرت وثيقة رسمية صادرة عن وتابعتها ، انه "سيتم النظر بإدراج فقرات تثبيت العقود وفق الموارد المالية المتاحة ضمن موازنة 2026".



نص الوثيقة ادناه: واظهرت وثيقة رسمية صادرة عن وتابعتها ، انه "سيتم النظر بإدراج فقرات تثبيت العقود وفق الموارد المالية المتاحة ضمن موازنة 2026".نص الوثيقة ادناه: