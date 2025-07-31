الداخلية تعلن فتح باب التقديم لكلية الشرطة

وقالت الوزارة في بيان، "‎تعلن في عن فتح باب التقديم للدورة (72) في الأولى (للذكور فقط) لخريجي الدراسة الإعدادية بفروعها (العلمي، الأدبي، الصناعي، التجاري) للعام الدراسي (2024 -2025) الدور الأول فقط لسكنة بغداد وجميع المحافظات للفترة من (1/ 8 /2025) ولغاية (10 /8 /2025)".

وكشف البيان عن شروط وضوابط التقديم وهي أن "يكون عراقيا ًبالولادة (من أبوين عراقيين بالولادة) ومن اصل غير أجنبي وحائزا على شهادة الدراسة الإعدادية بفروعها (العلمي – الأدبي – الصناعي – التجاري)".

وتضمنت الشروط أن "يكون عمر المتقدم لا يقل عن (17) سنة ولا يزيد عن 22 سنة وستة أشهر ويجوز قبول المنتسبين من قوى الأمن الداخلي بعمر لا يزيد عن (25) سنة، وبطول 168 سم، وإن يجتاز الطالب اختبارات اللياقة البدنية والفحص الطبي والمقابلة النهائية والاختبارات المقررة بنجاح".

كما تضمنت الشروط المعدلات المرشحة للقبول حسب الفرع الدراسي، ويكون "الحد الأدنى للقبول الفرع العلمي (70%) فأعلى والفرع الادبي (75%) فأعلى والفرع الصناعي والتجاري (80%) فأعلى".