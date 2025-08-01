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اصطدام واحتراق سريع.. اللحظات الأولى للحادث المروع في بابل (فيديو)
محليات
وثق مقطع مصور، اليوم الجمعة، لحظة وقوع حادث مروع في محافظة بابل.
2025-08-01 | 08:46
2025-08-01T08:46:48+00:00
Alsumaria Tv
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اصطدام واحتراق سريع.. اللحظات الأولى للحادث المروع في بابل (فيديو)
508 شوهد
وثق مقطع مصور، اليوم الجمعة، لحظة وقوع حادث مروع في
محافظة بابل
.
ويظهر المقطع الذي صورته كاميرا مراقبة اصطدام صهريج لنقل الوقود بسيارة رباعية الدفع في شارع 60 وسط
مدينة الحلة
،
مركز محافظة بابل
، ما أدى لاحتراق الصهريج.
ولم يُعرف بعد ما إذا كان الحادث قد أدى لإصابات بشرية أو وفيات.
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