اصطدام واحتراق سريع.. اللحظات الأولى للحادث المروع في بابل (فيديو)

ويظهر المقطع الذي صورته كاميرا مراقبة اصطدام صهريج لنقل الوقود بسيارة رباعية الدفع في شارع 60 وسط ، ، ما أدى لاحتراق الصهريج.ولم يُعرف بعد ما إذا كان الحادث قد أدى لإصابات بشرية أو وفيات.