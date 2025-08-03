خبر سار لاهالي بغداد.. ابرز المشاريع ستدخل الخدمة قريبا

وقال لدائرة الطرق والجسور في الوزارة للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "مشاريع الحزم المرورية لفكّ الاختناقات في تسير بوتيرة متسارعة، بدعم مباشر ومتابعة ميدانية من ووزير الإعمار والإسكان".وأضاف، أن "مجموعة كبيرة من المجسرات أُنجزت بالفعل ضمن الحزمة الأولى، ومنها مجسرات عدن وصنعاء والشالجية والطوبجي، فيما تقترب مشاريع أخرى من الاكتمال، أبرزها مجسر الطلائع الذي يمتد مع مقترباته لأربعة كيلومترات، ويُتوقع الانتهاء منه قريباً".وتابع ان "المشروع سيوفر محور ربط مهماً للقادمين من نحو باب المعظم، وبالعكس من إلى باب المعظم، إذ جُهز لاحتواء جميع الحركة المرورية بشكل متكامل".وبين أن "نسبة الإنجاز في مجسر النُسور وصلت إلى 96%، وتم الانتهاء من النفق الرابع بالكامل، بينما لم يتبقَ من النفق الخامس سوى أعمال الإكساء وبعض الخدمات كتهيئة الطرق والحدائق، ومن المؤمل افتتاحهما خلال أيلول المقبل".واكد "قرب افتتاح توسعة جسر أبي نواس خلال الأشهر القليلة المقبلة، إلى جانب توسعة جسر المتصل بمشروع النُسور، والذي وصل إلى مراحل متقدمة من الإنجاز".