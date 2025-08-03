بالأرقام.. اعداد الزائرين الداخلين الى العراق حتى أمس السبت

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
05:00 PM
الى
06:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
سوريا.. تطور جديد في السويداء بعد اشتباكات
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-535808-638898334294527250.jpg
بالأرقام.. اعداد الزائرين الداخلين الى العراق حتى أمس السبت
محليات
2025-08-03 | 11:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
555 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، أن عدد الزائرين الوافدين إلى
العراق
عبر 9 منافذ جوية وبرية للمشاركة في مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) بلغ أكثر من 187 ألف شخص حتى يوم أمس السبت الموافق 2 آب 2025.
وقال المتحدث باسم الهيئة،
علاء
الدين القيسي
، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته
السومرية نيوز
، إن "الإحصائية الرسمية لتاريخ يوم السبت توزعت على النحو الآتي:
منفذ
زرباطية
: 87,598 زائرًا
منفذ الشلامجة: 52,929 زائرًا
منفذ المنذرية: 14,859 زائرًا
منفذ الشيب: 11,780 زائرًا
منفذ
سفوان
: 2,596 زائرًا
منفذ
حاج عمران
: 2,935 زائرًا
منفذ باشماخ: 1,434 زائرًا
مطار بغداد الدولي
: 7,187 زائرًا
مطار النجف الدولي
: 6,056 زائرًا".
وأوضح
القيسي
، أن "المجموع الكلي للزائرين حتى الآن بلغ 187,347 شخصًا".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
بالأرقام.. اعداد المعينين خلال 4 سنوات
12:11 | 2025-06-11
السيد الصدر يعلن بدء استقبال الزائرين من خارج العراق وداخله
12:48 | 2025-07-19
بالأرقام.. صحة كربلاء تعلن إجمالي الخدمات المقدمة للزائرين
07:31 | 2025-07-06
بالأرقام.. تزايد "مقلق" في أعداد إصابات العمل بالقطاع الخاص في العراق
05:17 | 2025-07-20
ايران
زائرين
مطار بغداد الدولي
مطار النجف الدولي
السومرية نيوز
الدين القيسي
سومرية نيوز
مطار بغداد
مطار النجف
علاء الدين
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
كاظم الساهر معلقاً على بوستر حفل لبنان:" اعرف منو حط الصورة"
بالفيديو
29.94%
17:24 | 2025-08-01
كاظم الساهر معلقاً على بوستر حفل لبنان:" اعرف منو حط الصورة"
17:24 | 2025-08-01
خبر سار يخص رواتب المتقاعدين
محليات
26.58%
06:20 | 2025-08-02
خبر سار يخص رواتب المتقاعدين
06:20 | 2025-08-02
الدولار يبدأ مشواره الأسبوعي مرتفعا
اقتصاد
22.12%
03:50 | 2025-08-02
الدولار يبدأ مشواره الأسبوعي مرتفعا
03:50 | 2025-08-02
التقاعد تعلن استكمال إجراءات رفع رواتب المتقاعدين لشهر آب
محليات
21.36%
02:42 | 2025-08-03
التقاعد تعلن استكمال إجراءات رفع رواتب المتقاعدين لشهر آب
02:42 | 2025-08-03
المزيد
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-03
كان يا مكان
بعد العسر يأتي اليسر! - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٣٤ | الموسم 3
11:30 | 2025-08-03
كان يا مكان
بعد العسر يأتي اليسر! - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٣٤ | الموسم 3
11:30 | 2025-08-03
Live Talk
صورة جديدة عن العراق.. بعيون الشباب - Live Talk - الحلقة ٨٦ | 2025
10:30 | 2025-08-03
Live Talk
صورة جديدة عن العراق.. بعيون الشباب - Live Talk - الحلقة ٨٦ | 2025
10:30 | 2025-08-03
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-03
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-03
عشرين
أسس الشهادات.. تشريع وتعديل - عشرين م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-02
عشرين
أسس الشهادات.. تشريع وتعديل - عشرين م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-02
رحال
رحلة ساحرة إلى عمق الريف من جزيرة الرمادي - رحال م٦ - الحلقة ١٣ | الموسم 6
14:30 | 2025-08-02
رحال
رحلة ساحرة إلى عمق الريف من جزيرة الرمادي - رحال م٦ - الحلقة ١٣ | الموسم 6
14:30 | 2025-08-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-02
Biotic
النوم وصحة الدماغ، مشاكل السمع، الوقاية من السرطان - م٤ Biotic - الحلقة ١٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-01
Biotic
النوم وصحة الدماغ، مشاكل السمع، الوقاية من السرطان - م٤ Biotic - الحلقة ١٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-01
حصاد السومرية
صيف آخر يفضح عجز وزارة الكهرباء - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-01
حصاد السومرية
صيف آخر يفضح عجز وزارة الكهرباء - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-01
الهوا الك
عندما يصبح المنزل سجنًا: رواء ضحية العنف الاسري - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-01
الهوا الك
عندما يصبح المنزل سجنًا: رواء ضحية العنف الاسري - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-01
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-03
كان يا مكان
بعد العسر يأتي اليسر! - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٣٤ | الموسم 3
11:30 | 2025-08-03
كان يا مكان
بعد العسر يأتي اليسر! - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٣٤ | الموسم 3
11:30 | 2025-08-03
Live Talk
صورة جديدة عن العراق.. بعيون الشباب - Live Talk - الحلقة ٨٦ | 2025
10:30 | 2025-08-03
Live Talk
صورة جديدة عن العراق.. بعيون الشباب - Live Talk - الحلقة ٨٦ | 2025
10:30 | 2025-08-03
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-03
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-03
عشرين
أسس الشهادات.. تشريع وتعديل - عشرين م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-02
عشرين
أسس الشهادات.. تشريع وتعديل - عشرين م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-02
رحال
رحلة ساحرة إلى عمق الريف من جزيرة الرمادي - رحال م٦ - الحلقة ١٣ | الموسم 6
14:30 | 2025-08-02
رحال
رحلة ساحرة إلى عمق الريف من جزيرة الرمادي - رحال م٦ - الحلقة ١٣ | الموسم 6
14:30 | 2025-08-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-02
Biotic
النوم وصحة الدماغ، مشاكل السمع، الوقاية من السرطان - م٤ Biotic - الحلقة ١٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-01
Biotic
النوم وصحة الدماغ، مشاكل السمع، الوقاية من السرطان - م٤ Biotic - الحلقة ١٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-01
حصاد السومرية
صيف آخر يفضح عجز وزارة الكهرباء - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-01
حصاد السومرية
صيف آخر يفضح عجز وزارة الكهرباء - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-01
الهوا الك
عندما يصبح المنزل سجنًا: رواء ضحية العنف الاسري - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-01
الهوا الك
عندما يصبح المنزل سجنًا: رواء ضحية العنف الاسري - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-01
اخترنا لك
نصائح للعراقيين خلال هذه الأيام
13:30 | 2025-08-03
بالصور.. العثور على هياكل عظمية بشرية في ميسان
12:51 | 2025-08-03
نجل النائب علاء الحيدري يعلق على رسالته الحادة لعميد في جامعة البصرة
12:29 | 2025-08-03
خبر سار لاهالي بغداد.. ابرز المشاريع ستدخل الخدمة قريبا
11:18 | 2025-08-03
نجل نائب برلماني يتوعد عميد كلية في البصرة بازالته من منصبه (صوت)
10:53 | 2025-08-03
الرصد الزلزالي: 38 هزة أرضية في تموز بينها 17 داخل العراق
10:10 | 2025-08-03
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.