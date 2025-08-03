بالأرقام.. اعداد الزائرين الداخلين الى العراق حتى أمس السبت

وقال المتحدث باسم الهيئة، ، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "الإحصائية الرسمية لتاريخ يوم السبت توزعت على النحو الآتي:منفذ : 87,598 زائرًامنفذ الشلامجة: 52,929 زائرًامنفذ المنذرية: 14,859 زائرًامنفذ الشيب: 11,780 زائرًامنفذ : 2,596 زائرًامنفذ : 2,935 زائرًامنفذ باشماخ: 1,434 زائرًا: 7,187 زائرًا: 6,056 زائرًا".وأوضح ، أن "المجموع الكلي للزائرين حتى الآن بلغ 187,347 شخصًا".