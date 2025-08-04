انتحار طبيبة وسط البصرة

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بانتحار طبيبة وسط .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "حادث انتحار وقع عصر اليوم الإثنين حيث أقدمت امرأة في العقد الثالث من عمرها على إنهاء حياتها عبر قطع شرايين يديها باستخدام آلة حادة داخل منزلها في منطقة الجمعيات وسط المحافظة".

وأضاف المصدر أن "الضحية تعمل طبيبة متخصصة في الأمراض النفسية داخل مستشفى حكومي في "، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.