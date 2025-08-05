كربلاء تعطل الدوام الرسمي بدءاً من الأحد المقبل

أعلن محافظ ، عن تعطيل الدوام الرسمي بدءاً من الأحد المقبل.

وقال الخطابي خلال مؤتمر صحافي، " محلية اعتبارا من 10 آب الحالي يوم الأحد المقبل بمناسبة زيارة الأربعين وتستمر الى انتهاء الزيارة في عشرين صفر".