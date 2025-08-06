شركات طيران عالمية تتجه نحو العراق: طلبات جديدة للمرور بالأجواء العراقية

وقال مدير للوزارة ميثم إن وزارته عملت بشكل مكثَّف لتطوير المسارات الجوية وتحسين كفاءة التشغيل بما يضمن السلامة والإنسيابية للطائرات العابرة للأجواء العراقية واتخاذ خطوات لفتح ممرات جوية جديدة تتماشى مع الحاصل في العالمية في إطار تعزيز وتطوير البنى التحتية للمجالي الجوي العراقي.وبين أن الإجراء يأتي بعد التوسع الكبير بحركة النقل الجوي العابرة وارتفاع عدد الشركات الأوروبية والآسيوية الراغبة بالمرور بالأجواء البلاد وتسلم الوزارة لطلبات جديدة من شركات طيران عالمية للمرور فيه، عادّاً حلقة وصل جوية حيوية بين ونقطة عبور رئيسة في شبكة الملاحة الجوية الإقليمية والدولية.وأكد الصافي أهمية الخطوة في الجهود المبذولة لرفع تصنيف الأجواء العراقية دولياً خلال المرحلة المقبلة، كما أنها ستسهم بفتح ممرات جوية جديدة تلبي متطلبات شركات الطيران العالمية، متوقعاً مضاعفة أعداد العابرة للأجواء، لاسيما أن وزارته تواصل تنفيذ خطط التطوير والتحديث للبنى التحتية والمعدات الملاحية بهدف تقديم أفضل الخدمات لشركات الطيران العالمية.