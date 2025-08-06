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شركات طيران عالمية تتجه نحو العراق: طلبات جديدة للمرور بالأجواء العراقية
محليات
2025-08-06 | 04:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
339 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
باشرت
وزارة النقل
، خطوات لفتح ممرات جوية جديدة تتماشى مع التوسع الحاصل بحركة الطيران العالمية، متوقعة رفع التصنيف العالمي للأجواء العراقية خلال المدة المقبلة.
وقال مدير
المكتب الإعلامي
للوزارة ميثم
الصافي
إن وزارته عملت بشكل مكثَّف لتطوير المسارات الجوية وتحسين كفاءة التشغيل بما يضمن السلامة والإنسيابية للطائرات العابرة للأجواء العراقية واتخاذ خطوات لفتح ممرات جوية جديدة تتماشى مع الحاصل في
حركة الطيران
العالمية في إطار تعزيز
التعاون الدولي
وتطوير البنى التحتية للمجالي الجوي العراقي.
وبين أن الإجراء يأتي بعد التوسع الكبير بحركة النقل الجوي العابرة وارتفاع عدد الشركات الأوروبية والآسيوية الراغبة بالمرور بالأجواء البلاد وتسلم الوزارة لطلبات جديدة من شركات طيران عالمية للمرور فيه، عادّاً
العراق
حلقة وصل جوية حيوية بين
الشرق والغرب
ونقطة عبور رئيسة في شبكة الملاحة الجوية الإقليمية والدولية.
وأكد الصافي أهمية الخطوة في الجهود المبذولة لرفع تصنيف الأجواء العراقية دولياً خلال المرحلة المقبلة، كما أنها ستسهم بفتح ممرات جوية جديدة تلبي متطلبات شركات الطيران العالمية، متوقعاً مضاعفة أعداد
الشركات العالمية
العابرة للأجواء، لاسيما أن وزارته تواصل تنفيذ خطط التطوير والتحديث للبنى التحتية والمعدات الملاحية بهدف تقديم أفضل الخدمات لشركات الطيران العالمية.
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