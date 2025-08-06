وزير الداخلية يصل كربلاء ويشدد على تسهيل حركة الزائرين

وقالت في بيان ورد لـ ، إن "الوزير تفقد في طريقه إلى المحافظة، الزائرين وانسيابية حركتهم على طريق يا حسين، كما اطلع على انتشار القطعات الأمنية والخدمات التي تقدمها بين وكربلاء ".وأضافت الوزارة، أن "الشمري وجه بجملة من التوجيهات والتوصيات من بينها الانتباه المستمر وتكثيف التفتيش الدقيق، كما شدد على أن تقوم مفارز المرور بتسهيل حركة الزائرين" .وأكد أنه "سيتواجد بين القطعات الأمنية طيلة فترة زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام".