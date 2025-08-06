انتحار منتسب أمني شنقاً داخل شقة في بغداد

وذكر المصدر في تصريح للسومرية نيوز، أن "المنتسب أقدم على شنق نفسه باستخدام حبل داخل شقة في "، مشيرا الى ان "المنتسب من سكنة محافظة ".وأضاف، أن "جثة المنتسب وُجدت مطروحة على الأرض داخل شقة سكنية تعود إلى صديقه في منطقة المخابرات غرب العاصمة".