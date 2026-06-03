العــــدل تطلق سراح 593 نزيلا خلال شهر أيار 2026

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "من بين المفرج عنهم بلغ (394) نزيلاً أُطلق سراحهم بموجب قرارات قضائية مختلفة، فيما بلغ عدد النزلاء المشمولين بقانون العام (199) نزيلاً".وتابعت، أن "دائرة الإصلاح العراقية مستمرة في متابعة وتنفيذ إجراءات إطلاق السراح بعد استكمال جميع المتطلبات القانونية، وبما ينسجم مع الأطر القانونية المعتمدة، ويعكس التزامها بأداء واجبها المهني والإنساني بأعلى مستويات الدقة والمسؤولية".