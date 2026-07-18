اصطدام ثلاث سيارات في بغداد ضحيته 7 أشخاص بينهم طفلة

وقال المصدر لـ ، ان "ثلاث مركبات اصطدمت بناحية الرضوانية غرب العاصمة، نتيجة السرعة وعدم الانتباه، ما اسفر عن رجلين وامراة واصابة 4 اشخاص بينهم طفلة".واضاف "تم نقل المتوفين الى الطب العدلي والمصابين الى احد المستشفيات لتلقي العلاج".