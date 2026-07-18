الحرارة تتجاوز الـ 50 مئوية غدا.. حالة غير مرغوب بها تنقذ العراقيين

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "غداً الأحد سيكون الطقس صحواً وشديد الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، مع ظهور بعض الغيوم في أجزاء من ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط على فترات لتصل إلى 40 كم/س في الأقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية، مسببة تصاعد غبار محلي خفيف، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت أن "يوم الإثنين سيكون الطقس صحواً حاراً على العموم، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط خلال النهار في المنطقتين الوسطى والجنوبية لتصل إلى 45 كم/س مسببة تصاعد غبار محلي في أغلب اقسامهما، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم "، مشيرة إلى، أن "الثلاثاء القادم سيكون الطقس صحواً حاراً على العموم، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط على فترات في بعض اقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية لتصل إلى 30 كم/س مسببة تصاعد غبار خفيف محلي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأوضحت، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً حاراً مع ظهور بعض الغيوم في ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".