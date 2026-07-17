هل اغلق مطار اربيل بسبب المسيرات؟

وقال ، في حديث للوكالة الرسمية وتابعته ، إن “أجواء مفتوحة ولا يوجد عليها أي إغلاق”.واشار إلى أن "حركة الرحلات الجوية مستمرة بشكل طبيعي".وفي وقت سابق، تم اسقاط 4 مسيرات قرب محيط القنصلية الامريكية في .