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محافظة عراقية تستعين ببذور هولندية لتخفيف حرارة الجو
محليات
2026-07-18 | 06:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,548 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
لجأت السلطات المحلية في
البصرة
إلى بذور هولندية هجينة لمد حزام أخضر حول الطرف الشمالي الغربي للمدينة العراقية بهدف تخفيف حرارة الجو.
وتعاونت
سلطات البصرة
المحلية مع شركات خاصة لتنفيذ المشروع الذي يهدف إلى الحد من تأثير الحرارة الشديدة والتصحر وتلوث الهواء في هذه
المدينة النفطية
الواقعة جنوب
العراق
، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.
وشملت المرحلة الأولى من المشروع زراعة مسطح عشبي أخضر وأشجار ظل تتحمل الحرارة على امتداد 14 كيلومتراً على مشارف
البصرة
، إلى جانب جهود لزراعة أشجار في شوارع المدينة وأحيائها السكنية.
وقال مهندسو المشروع لوكالة «رويترز» إن "الحملة استخدمت بذوراً هولندية هجينة تتحمّل الظروف البيئية الصعبة، مما سمح باستمرار العمل حتى في شهر تموز، وهو وقت تصعب فيه الزراعة عادة.
وقال المهندس وسام حسن عطية: "قمنا بتهجين نوع خاص من بذور الثيل الهولندية، هذه البذور تتحمّل درجات ملوحة عالية ودرجات حرارة عالية، وهي مناسبة جداً لمحافظة البصرة. وكما ترون، نحن في الشهر السابع (يوليو/ تموز) وما زلنا مستمرين في أعمال الزراعة بالظروف القياسية الاعتيادية، في حين أن الزراعة في مثل هذه الظروف المناخية تعد شبه مستحيلة، خصوصاً
محافظة البصرة
، هذا من التحديات العالية التي أثبتت جودة عملنا".
وتقع البصرة في أحر مناطق العراق. وذكر برنامج
الأمم المتحدة
الإنمائي أن متوسط درجات الحرارة صيفاً في المحافظات الجنوبية تجاوز 44 درجة مئوية خلال العقد الماضي، وتتجاوز درجات الحرارة 52 درجة مئوية في وقت الذروة خلال شهري تموز وآب.
وأوضح مدير المشروع،
محمد أحمد
حسين، سبب اختلاف الظروف في البصرة عن غيرها من محافظات العراق، قائلاً: "لأنها منطقة تضم منشآت نفطية، ترتفع فيها درجات الحرارة كثيراً، هي تعتبر... أعلى درجات حرارة، ولذلك (كان علينا) أن نحمي الناس بأبسط الأمور التي نقدر لها، لأن هذا المسطح الأخضر وهذا الستار النباتي الذي أنشئ على طول الطريق الذي يتكون من أشجار، يقللان احتباس الحرارة ويؤديان إلى حماية المنطقة وتلطيف الجو فيها".
وتحدّث أيضاً عن سبب اختيار هذه البذور الهجينة قائلاً: "جلبنا اليوم بذوراً تقلل من شحة المياه بسبب انخفاض استهلاكها للمياه، ومع هذا تتحمل درجات الحرارة العالية التي تتميز بها ظروف البصرة، فكان علينا أن نجلب بذوراً من مناشئ معتمدة وهجناها خصيصاً لهذه الظروف وهذه المناطق".
فيما قالت رئيسة شعبة البستنة والغابات في
مديرية الزراعة
بالبصرة لبنى
المالكي
، إن "المحافظة تهدف إلى زراعة أكثر من 10 ملايين شجرة ضمن مبادرة وطنية".
وتابعت ان "بادرة رئاسة
مجلس الوزراء
التي أطلقوها عام 2024 كانت زراعة خمسة ملايين شجرة في عموم العراق، (ثم) تطورت إلى زراعة 25 مليون شجرة في عموم العراق، وفي محافظة البصرة نسعى إلى أن نصل إلى عدد أكثر من 10 ملايين شجرة في سبيل إنشاء مساحة خضراء قادرة على مواجهة التغيرات المناخية الشديدة الحاصلة". وأضافت ان "زيادة المساحات
الخضراء
وزيادة المبادرات الزراعية هي أهم شيء لخفض أو لتحسين جو البصرة بصورة عامة ولمواجهة الاحتباس الحراري".
وأفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن العراق شهد ارتفاعاً مطرداً في درجات الحرارة خلال العقود القليلة الماضية، ومن المتوقع أن يرتفع متوسط درجات الحرارة السنوية عدة درجات مئوية بحلول نهاية
القرن
.
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