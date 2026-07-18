​11 توجيها مهما لخمس محافظات عراقية

وقالت للزيارات المليونية في بيان ورد لـ ، انه "تأكيداً على الاستعدادات المبكرة لتأمين الأجواء الإيمانية، ترأس نائب رئيس اللجنة العليا للزيارات المليونية الفريق أول الركن ، مؤتمرًا تخصصيًّا موسعاً في الأشرف التي وصلها صباح اليوم السبت على رأس وفد رفيع المستوى. وعُقد المؤتمر بحضور ، وقادة شرطة محافظات (النجف الأشرف، المقدسة، ، واسط، وبابل) برفقة مدراء المديريات المهمة ذات العلاقة بالزيارة المليونية، فضلاً عن حضور معاون العمليات لهيئة ، وقائد عمليات للحشد والقيادات في المحافظات، إلى جانب الوكالات والدوائر الأمنية والاستخبارية".واضاف ان "المحمداوي استمع إلى إيجاز مفصل عن سير العمل الأمني، وجرى عرض الخطط النهائية لاستقبال وتأمين زائري أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، حيث وجه رئيس اللجنة العليا بجملة من التوصيات المهمة التي تهدف إلى إحكام جميع النهايات، ومعالجة أي معاضل لا زالت عالقة، والشروع الفعلي الميداني الفوري بتنفيذ الخطط الخاصة بهذه المناسبة الكبيرة".وشدد "على التنسيق العالي المشترك بين جميع الجهات الاستخبارية والأمنية والفنية، وسرعة الاستجابة، ووضع الخطط المرنة لضمان انسيابية حركة الزائرين"، مؤكداً "على تشديد إجراءات السلامة، ونشر مفارز المرور والدفاع المدني، وتوفير أفضل الخدمات للوافدين مع مراعاة أوقات المسير المبارك".كما شدد رئيس اللجنة "على تعزيز التنسيق المشترك مع الحكومات المحلية لاتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لتفكيك ومعالجة الاختناقات في المناطق التي تشهد عقداً مرورية"، موجهاً "بضرورة تكثيف حملات الإرشاد والتوعية للزائرين، لا سيما في مواقع إركاب وترجل الوافدين لضمان سلامة وانسيابية الحركة".واختتم المؤتمر أعماله بإصدار مجموعة من التوصيات والأوامر والتعليمات الحازمة ذات العلاقة بالمهام والمسؤوليات التي ستنفذها القطعات الأمنية والجهات المختصة لتأمين هذه المناسبة العظيمة بنجاح كامل.