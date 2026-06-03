لجنة النفط النيابية تكشف أسباب أزمة البنزين.. ما الحلول؟

وقال عضو والطاقة النيابية في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته : إن "أسباب أزمة البنزين الحالية ترتبط بشكل مباشر بالأوضاع التي تشهدها المنطقة والحرب الدائرة فيها"، مبيناً أن "الخزانات امتلأت وأن الطاقات الإنتاجية تجاوزت الحدود المتاحة في بعض الجوانب المتعلقة بالخزن والتجهيز".وأضاف أن "الجهات المعنية تحاول قدر الإمكان تقليل الضرر على المواطنين وضمان استمرار توفر الوقود في المحطات من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات والمعالجات السريعة".وأشار ، إلى أن "الشهر الماضي شهد وصول باخرتين محملتين بمادة البنزين لدعم الحاجة المحلية"، مؤكداً أن "عمليات الاستيراد ستستمر خلال الفترات المقبلة من خلال جلب شحنات إضافية بهدف تعزيز المعروض وتوفير المادة للمواطنين بصورة مستقرة".وتابع، أن "استيراد البنزين يمثل إجراء داعماً في المرحلة الحالية لتجاوز التحديات الناتجة عن الظروف الإقليمية وضمان عدم تأثر المواطنين بشكل كبير بتداعيات الأزمة".