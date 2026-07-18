النقل تعلن وصول وجبة من المعدات الأرضية لمطار الناصرية الدولي



وقال مدير المطار علي الغرابي في بيان ورد للسومرية نيوز إن "هذه الوجبة الجديدة من المعدات تقع ضمن سلسلة تجهيز المطار بالآليات والمعدات التشغيلية اللازمة لخدمة الطائرات والمسافرين بعد اكتمال مراحل إنجازه".



وأضاف أن "المعدات الواصلة تعد جزء أساسيا من متطلبات البنية التشغيلية للمطار وتعزيز جاهزيته التشغيلية المستقبلية بما يوفر خدمات الدعم الفني والأرضي وفق المعايير المعتمدة لتشغيل ".