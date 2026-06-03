طقس العراق خلال الأيام المقبلة.. رياح وانخفاض بدرجات الحرارة

وذكر الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "غداً الخميس سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتكون مقاربة في ".وأردفت، أن "درجة الحرارة العظمى ليوم غدٍ الخميس في جميع محافظات ، كالتالي: دهوك والسليمانية 34، 36، 37، والأنبار 38، وصلاح الدين وكربلاء 40، والنجف الأشرف وبابل والديوانية 41، واسط والمثنى42، وذي قار 43، والبصرة 44".وأضافت، أن "يوم الجمعة، سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأشارت إلى، أن "السبت القادم، سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية".وتابعت، أن "يوم الأحد، سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية".