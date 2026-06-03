المنتجات النفطية تكشف للسومرية موعد انتهاء أزمة البنزين.. شحنات طارئة في الطريق

وقال طالب في تصريح خاص للسومرية نيوز"، إن "توقف المشروع تسبب في تقليل الإنتاج بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة البنزين خلال الفترة السابقة"، مشيرا إلى أن "توقف المشروع يعود إلى انسحاب الشركة الأجنبية من الموقع بسبب الحرب".وتابع أن " أوعز باستيراد شحنات طارئة لسد العجز الحاصل وتأمين كميات كافية من مادة البنزين للمواطنين"، لافتا إلى أن "شحنات البنزين المستوردة ستصل إلى مطلع الأسبوع المقبل للسيطرة على عمليات التجهيز والتوزيع في جميع محطات الوقود بالبلاد".وأضاف أن "انفراجة الأزمة ستبدأ اعتبارا من اليوم، وسيحصل جميع المواطنين على كفايتهم من مادة البنزين"، مبينا أنه "سيتم تجهيز 37 مليون لتر من البنزين، بزيادة قدرها 5 ملايين لتر مقارنة بالأيام السابقة".وأردف طالب خلال حديثه: "تم تشكيل عمليات من في جميع المحافظات لتنسيق عمليات تجهيز ونقل وتوزيع مادة البنزين"، مبينا أن "استيراد البنزين سيرفع من حجم الخزين الاستراتيجي للعراق بصورة عامة".