إنجاز 51% من مشروع مجاري ناحية البشائر في واسط

وقال مدير عام للمجاري، آل ، في بيان، إن الكوادر الهندسية والفنية تواصل تنفيذ المشروع بوتيرة متصاعدة، مبيناً أن المشروع يشمل إنشاء شبكات متكاملة لمياه الصرف الصحي ومياه الأمطار، فضلاً عن تنفيذ محطة رفع رئيسية مع خطوط الدفع الخاصة بها.وأضاف أن المشروع يُعد من المشاريع الحيوية التي ستسهم في تحسين الواقع الخدمي بمحافظة عبر توفير بنى تحتية حديثة ومستدامة، مؤكداً أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة لضمان إنجازه بكفاءة عالية وخدمة المواطنين.