مرصد اقتصادي يكشف بالأرقام أزمة البنزين في العراق: عجز يومي بملايين اللترات

وذكر المرصد في بيان صحفي أن " ينتج يومياً نحو 29 مليون لتر من البنزين من مختلف "، مبيناً أن "الاستهلاك اليومي يتجاوز 33 مليون لتر، منها نحو 18% بنزين مُحسّن وسوبر".وأضاف أن "العجز البالغ نحو 4 إلى 5 ملايين لتر يومياً كان يُغطى عبر الاستيراد"، مشيراً إلى أن "تأخر عمليات الاستيراد هو السبب الرئيسي في الأزمة الحالية التي تشهدها وعدد من المحافظات".وأوضح المرصد أن "العراق غير قادر على رفع مستويات الإنتاج الحالية بسبب محدودية الطاقة التخزينية للمشتقات الأخرى -مثل النافثا وزيت الوقود (النفط الأسود)- المنتجة مع البنزين"، داعياً الجهات المعنية إلى الإسراع في تأمين شحنات الاستيراد وتفعيل خطط الطوارئ".