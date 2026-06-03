كردستان تعلن تعطيل الدوام الرسمي غدا الخميس بمناسبة عيد الغدير

وذكرت الحكومة في بيان للسومرية نيوز، ان "تعطيل الدوام سيشمل جميع دوائر ومؤسسات الإقليم ليوم غد الخميس أسوة بباقي أنحاء ".وفي وقت سابق أقر اعتبار يوم الخميس الموافق 4 حزيران رسمية في جميع الوزارات ومؤسسات الدولة بمناسبة عيد ، وذلك استناداً إلى .