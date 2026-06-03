لماذا توقفت المنحة الطلابية لـ 6 أشهر؟ هيئة الحماية توضح الأسباب

وأوضح رئيس الهيئة، ، أن أموال المنحة الطلابية لا تمول مطلقاً من الموازنة الخاصة بهيئة الحماية، بل تدرج قانونياً وضمن الموازنة العامة في باب التخصيصات المالية لوزارة التربية، مبيناً أن الدور الأساسي للهيئة يقتصر على تزويد بقواعد البيانات المتكاملة للطلبة والتلاميذ من أبناء الأسر المشمولة براتب .وأضاف المنصوري أن وزارة التربية هي الجهة القطاعية المعنية حصراً بتدقيق بيانات هؤلاء الطلبة، وتثبيت موقف حضورهم واستمرارهم بالدوام المدرسي في مؤسساتها التعليمية، فضلاً عن كونها المسؤولة عن إطلاق المبالغ وتمويلها تمهيداً لتحويلها إلى تمهيداً لتوزيعها بين مستحقيها عبر المنافذ الإلكترونية الرسمية.وكشف رئيس الهيئة عن الأشهر المتراكمة المقيد صرفها، مؤكداً أن الصندوق لم يتسلم أي تعزيز مالي يخص منحة شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام الماضي، إضافة إلى أشهر شباط، وآذار، ونيسان، وأيار من العام الحالي 2026، وهو ما تسبب في تأخير قسري لعملية الصرف الموجهة للأسر المستفيدة.واختتم المنصوري تصريحه مشدداً على أن المباشرة بآلية الصرف والتوزيع مرهونة كلياً بـورود التخصيصات من وزارة التربية، مؤكداً جهوزية ملاكات لإطلاق المبالغ وتوزيعها فور وصول الإشعار المالي واكتمال الإجراءات الإدارية المعتمدة لضمان إيصال المستحقات لمستحقيها الفعليين.