"أزمة البنزين".. النفط تكشف سببها وتحدد موعد حلها

وجاء في بيان للوزارة، "تود أن توضح للمواطنين الكرام أن الأزمة الحالية لمنتج البنزين في محطات تعبئة الوقود سببها الرئيسي هو نقص في كميات إنتاج البنزين نتيجة انطفاء إحدى الوحدات الإنتاجية الرئيسية في مصفى في ، بسبب مغادرة الكوادر الأجنبية المشغلة لهذه الوحدة حسب معايير الأمان لديهم".وأضاف البيان "وكنتيجة للحرب الدائرة في المنطقة وما أضافته هذه الحرب من أزمة طاقة عالمية نتيجة إغلاق ، وهذا الأمر أدى إلى الحد من قدرات وزارة النفط على تعويض النقص الحاصل في كميات البنزين من خلال عمليات استيراد كميات إضافية من خارج ".وكشفت الوزارة انها تعمل "حالياً جاهدة لتأمين استيراد شحنة من البنزين المحسّن (عالي الأوكتان) من إحدى دول الجوار، والتي ستصل خلال الأسبوع القادم إن شاء الله"، مؤكدة أنها "وجهت بعض المحطات الحكومية بالعمل على مدار 24 ساعة لخدمة مواطنينا الكرام".ودعت الوزارة المواطنين الى "التحلي بالصبر والهدوء وعدم التزاحم على محطات ، لحين حل الأزمة وتعويض النقص في كميات البنزين قريباً".