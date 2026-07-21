حاولا احراق الإطارات لالغاء الغرامات المرورية.. القبض على شخصين في بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "قوة امنية القت القبض على شخصين اثنين يستقلان دراجة نارية وبحوزتهما عدد من الإطارات بهدف احراقها للمطالبة بالغاء الغرامات المرورية ضمن حي الطعمة في منطقة الدورة جنوبي العاصمة".وأضاف انه "تم إيداع الشخصين التوقيف لاتخاذ الاجراءات الأصولية بحقهما".