عطلة رسمية في محافظة عراقية الاربعاء

وقال المجلس في بيان ورد لـ ، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية بالمحافظة الاربعاء المقبل الموافق الـ22 من تموز الحالي".وأضاف ان "ذلك جاء لاحياء ذكرى شهادة الإمام (ع)".