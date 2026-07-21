مصدر: تكليف الفريق الركن جبار نعيمة بمهام امين سر مكتب القائد العام

وقال المصدر لـ ، انه "تقرر تكليف الفريق الركن بمهام امين سر للقوات المسلحة".وجاء ذلك بعدما صدر امر يقضي بتكليف السابق الفريق أول الركن ، بمنصب للقوات المسلحة.