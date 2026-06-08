المرور العامة تعلن قطع جسر الجمهورية وسط بغداد

وأوضحت المديرية في بيان لها أن القوة الماسكة للأرض قامت بقطع الجسر بالاتجاهين، من باتجاه منطقة الشواف وبالعكس.ودعت المديرية المواطنين إلى استخدام الطرق البديلة والالتزام بتوجيهات رجال المرور المتواجدين في المنطقة لضمان انسيابية الحركة المرورية، مؤكدة أنه سيتم إعادة فتح الجسر أمام حركة السير قريباً.