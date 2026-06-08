إجراءات جديدة لتنظيم سوق الأعلاف في العراق

ويعزو خبراء اقتصاديون الارتفاع الحاصل بأسعار بيض المائدة ولحوم الماشية والدواجن، إلى اعتماد القطاع الخاص بشكل كبير على الأعلاف المستوردة، نتيجة قلة المتوفر منها محلياً، أو انعدام أنواع عدة منها.وأفاد الوكيل الفني للوزارة، بأن الأعلاف تعدُّ من أهم مدخلات الإنتاج الحيواني، لما لها من تأثير مباشر في إنتاج اللحوم بأنواعها والحليب والبيض واستقرار أسعارها في الأسواق، الأمر الذي يتطلب تطوير التعليمات المنظمة لحركة تداولها بما ينسجم مع المتغيرات الفنية والتجارية وحاجة السوق المحلية.وأوضح أن تحديث التعليمات يأتي استجابةً للمستجدات التي يشهدها قطاع الأعلاف وتطور حركة التجارة والأسواق، بهدف ضمان إنسيابية وصول الأعلاف إلى المربين وأصحاب المشاريع الحيوانية، فضلاً عن الحدِّ من حالات الغشِّ والتلاعب ومنع تداول المواد غير المطابقة للمواصفات المعتمدة.كشف عن أن الوزارة تدرس تعزيز الإجراءات الإلكترونية الخاصة بتوثيق ومتابعة حركة الأعلاف، بما يسهم في رفع كفاءة الرقابة وتحسين آليات المتابعة وتسريع إنجاز المعاملات، الأمر الذي من شأنه تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات أمام العاملين في القطاع.وشدد على أن الأعلاف المستوردة ستبقى خاضعة للفحوصات المختبرية والتدقيق الفني قبل السماح بتداولها في الأسواق المحلية، مؤكداً على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفق القوانين والتعليمات النافذة، لضمان حماية الثروة الحيوانية والحفاظ على جودة المنتجات.وفي السياق ذاته، بين الخفاجي أن الوزارة تواصل دعم إنتاج الأعلاف محلياً عبر تشجيع زراعة المحاصيل العلفية وتطوير صناعة الأعلاف الوطنية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلاً عن دعم استقرار أسعار المنتجات الحيوانية في ، وتوفير بيئة مناسبة لنمو قطاع الإنتاج الحيواني.