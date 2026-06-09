تحرك رقابي واسع لمنع الغش في محطات تعبئة الوقود

وقال المتحدث باسم الوزارة، سليم في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته إن "الوزارة تواصل العمل على رفع الطاقة التكريرية للمصافي الوطنية بهدف تغطية الطلب المحلي المتزايد خلال المدة المقبلة"، لافتاً إلى أن "من بين المشاريع الجاري تنفيذها أو تطويرها، هي ضمن محافظات: وميسان والنجف الأشرف وحديثة في ".وأضاف، أن "المشاريع التكريرية الجديدة ستسهم بشكل مباشر في تعزيز توفير المنتجات النفطية للسوق المحلية"، مشيراً إلى أن "مشروع التكسير بالعامل المساعد في أضاف ما بين أربعة إلى خمسة ملايين لتر يومياً من البنزين المحسن، الأمر الذي دعم استقرار التجهيز وقلل الحاجة إلى الاستيراد".وتابع ان "الوزارة تعمل لديها مشاريع جديدة لإنتاج البنزين عالي الاوكتاين، من بينها مشروع توسعة مصفاة الديوانية، الذي يهدف إلى زيادة الكميات المنتجة وتحسين نوعية الوقود بما ينسجم مع المواصفات المطلوبة".‏وأشار في السياق ذاته، إلى أن المنتجات النفطية التابعة للوزارة، تمتلك هيئة متخصصة تُعرف بـ"هيئة التفتيش"، والتي تتولى مهمة مراقبة جميع محطات في البلاد ورصد أي حالات تلاعب أو غش قد تحدث، والتي نوه بأنها تتم بالتنسيق والتعاون الفاعل مع الجهات الأمنية المختصة، من أجل ضمان الالتزام بالضوابط والتعليمات المعتمدة للوزارة بهذا الشأن".