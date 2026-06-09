وزير المالية يوجه بالتنازل عن جميع الدعاوى الخاصة بالإساءة والتشهير

واظهرت وثيقة رسمية وردت للسومرية نيوز، ان "وزير المالية وجه بالتنازل عن جميع الدعاوى القضائية المقامة من الوزارة لصفع معنويه السابقة والمتعلقة بقضايا الإساءة والتشهير في خطوة تعكس حرصه على تعزيز قيم التسامح وإعلاء المصلحة العامة، وترسيخ مبادئ الحوار المسؤول واحترام حرية التعبير في إطار القانون".وتابع: أن "هذا القرار يأتي انطلاقاً من نهج يهدف إلى تغليب روح التفاهم والتسامح، وتوجيه الجهود نحو خدمة الصالح العام، مع الاحتفاظ بحق الدولة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي تجاوزات تمس المؤسسات أو المال العام وفقاً للقوانين النافذة".