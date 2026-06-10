حادث "مؤلم" في إقليم كردستان.. إغلاق أحد أشهر مصايف العراق

وذكر للمحافظة في بيان، أن القرار جاء نتيجة استمرار الجهود المكثفة للعثور على طفلة تبلغ من العمر 11 عاماً، كانت قد تعرضت لحادث سقوط في مياه الشلال داخل المصيف مساء يوم أمس الثلاثاء. وأوضح البيان أن الطفلة تنحدر من إحدى محافظات ، مشيراً إلى أن فرق الدفاع المدني استنفرت كوادرها فور وقوع الحادث ولا تزال تواصل عمليات البحث في ظروف دقيقة.وبيّنت إدارة المحافظة أن الإغلاق -الذي حددته بمدة يوم واحد- يهدف إلى الحفاظ على السلامة العامة، وضمان انسيابية حركة فرق الإنقاذ وتسهيل مهامها بعيداً عن الازدحامات التي يشهدها المصيف في ذروة الموسم السياحي. كما دعت المواطنين والسياح إلى ضرورة الالتزام بالتوجيهات الرسمية والتعاون مع الفرق الميدانية لضمان إنجاح العمليات.يُذكر أن مصيف "أحمد آوا" يُعد من الوجهات السياحية الرئيسة في ، حيث يستقطب سنوياً آلاف الزوار من مختلف محافظات ، خاصة مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.