دعوة رسمية من هيئة الإعلام لدعم أسود الرافدين في المونديال

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دعت والاتصالات، اليوم الخميس، القنوات والوكالات والمنصات الإعلامية لدعم منتخبنا الوطني في .





وبحسب وثيقة رسمية وردت للسومرية نيوز، ان " القنوات والوكالات والمنصات الإعلامية لدعم منتخبنا الوطني العراقي في مباريات الذي سينطلق اليوم.



نص الوثيقة ادناه: وبحسب وثيقة رسمية وردت للسومرية نيوز، ان " القنوات والوكالات والمنصات الإعلامية لدعم منتخبنا الوطني العراقي في مباريات الذي سينطلق اليوم.نص الوثيقة ادناه: